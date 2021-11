“Ha detto no agli Emirati…”: PSG ecco l’ennesimo indizio di mercato

Zidane era stato contattato dal Al-Sadd per il dopo Xavi. L’ex tecnico del Real Madrid ha però rifiutato. Aspetta due destinazioni francesi.

Zinedine Zidane è uno dei tecnici al momento senza panchina più ambiti. Non potrebbe essere altrimenti visto il suo curriculum alla guida del Real Madrid. A parte un’ultima stagione leggermente sottotono, il tecnico francese sulla panchina dei blancos può vantare due Liga e ben tre Champions League.

Un palmares che farebbe gola a chiunque, specialmente a chi ha bisogno di un qualcosa per aumentare l’immagine del proprio calcio. Come ad esempio i qatarioti, pronti ad ospitare il loro primo mondiale. L’Al-Sadd, club orfano di Xavi andato al Barcellona, aveva deciso di puntare proprio su Zidane.

La risposta del tecnico transalpino è però stata chiara. Un netto rifiuto. Secondo Telemadrid, Zidane non avrebbe ceduto di fronte ai soldi dell’Al-Sadd. Naturale quindi presupporre che il tecnico stia aspettando qualche club di prima fascia europeo. O addirittura la nazionale.

Zidane, ritorno in patria. Club o Nazionale?

La Francia sembra essere l’unica certezza circa il futuro di Zidane. Dopo anni in Spagna, ‘ultimo Pallone d’Oro francese potrebbe quindi tornare in patria. Resta da vedere se nelle vesti di Commissario Tecnico della Nazionale Francese per il dopo Deschamps, oppure, ipotesi suggestiva, il PSG.

Il club parigino infatti, qualora Pochettino non riuscisse a centrare la Champions League, potrebbe affidarsi ad uno che di Champions se ne intende. Con l’intenzione di replicare anche a Parigi il ciclo di Madrid, gli sceicchi sarebbero pronti a ricoprire d’oro Zidane. Esattamente come avrebbero fatto quelli dell’Al-Sadd. Solo che stavolta stiamo parlando di Europa e di obiettivo Champions League.