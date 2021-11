Italia senza un bomber? No problem, c’è il suggerimento per l’oriundo

L’Italia sembra essersi incartata sul problema attaccante. Ecco che arriva un’ipotesi inaspettata e clamorosa: Joao Pedro.

L’Italia di Mancini sarà costretta a provare ad entrare ai prossimi Mondiali in Qatar dalla porta di servizio. Colpa, secondo alcuni, anche di un reparto offensivo non proprio all’altezza, a livello di gol, del blasone della nazionale azzurra.

Qualcuno ha ventilato l’ipotesi, ogni tanto ricorrente, di un ritorno di Balotelli. Qualcun altro invece è per la massima fiducia a Belotti e Immobile. Due che, comunque, nei rispettivi club segnano abbastanza. Una terza ipotesi, nata quasi come una provocazione, potrebbe però solleticare il CT Mancini: Joao Pedro.

Il DS del Cagliari Stefano Capozucca ha lanciato la proposta ai microfoni di Radiolina: “Gli ho detto: il tuo obiettivo è salvare il Cagliari e andare al Mondiale… magari con l’Italia!”. L’attaccante, una delle poche note positive dei rossoblù in questo inizio di stagione, ha infatti la cittadinanza italiana.

Joao Pedro, l’oriundo che potrebbe “salvare” Mancini

“Mancano gli attaccanti, non vedo perché non prendere in esame questa soluzione!” In effetti la logica di Capozucca non è errata. Joao Pedro in questo inizio di stagione si è letteralmente caricato il Cagliari sulle spalle. In 13 presenze al momento ha già siglato 7 gol. Di certo uno che la porta la vede!

Tra l’altro la tradizione italiana di schierare calciatori non nati in Italia non è così inusuale. Basti pensare al campione d’Europa Jorginho, oppure al campione del mondo Mauro German Camoranesi. Insomma un’idea nata forse quasi per gioco, ma che potrebbe davvero essere presa in considerazione dal CT Mancini in vista dei play-off mondiali.