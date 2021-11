Juventus, non solo Kulusevski: si apre alla doppia cessione

La Juventus potrebbe aprire concretamente alla cessione di Kulusevski in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il piano bianconero potrebbe aprire anche a un altro doppio addio

La Juventus potrebbe tentare l’affondo su Vlahovic già dal mese di gennaio qualora riuscisse a incassare circa 40-45 milioni dall’addio di Kulusevski. L’esterno svedese resta l’unico possibile sacrificato per far cassa e tentare l’affondo sul centravanti serbo. La sensazione è che i bianconeri ci proveranno fin da subito.

Kulusevski piace parecchio in Premier League, ma attenzione anche al forte interesse dell’Atalanta, pronta a riportare a casa lo svedese dopo la parentesi in primavera. Non solo l’ex Parma: la Juventus aprirà concretamente alle cessioni di Rabiot e Ramsey.

Cessione Kulusevski, ma non solo: possibile doppio addio per Rabiot e Ramsey

I bianconeri proveranno a fare cassa con la cessione di Kulusevski nel tentativo di incassare circa 40 milioni dal suo sacrificio. Rabiot, valutato circa 10-12 milioni, piace al Newcastle, e il club inglese potrebbe avanzare subito un’offerta ai bianconeri.

Per quel che riguarda Ramsey, invece, le due parti potrebbe trattare per una risoluzione anticipata del contratto con annessa buonuscita, aspetto che permetterebbe alla Juventus di risparmiare circa 7 milioni di euro netti sul monte ingaggi. Escluse le cessioni a gennaio di Morata e Arthur, mentre anche Pellegrini potrebbe dire addio con la formula del prestito secco.