“Con Raiola tutto è possibile”: Agnelli si prepara alla bomba

La Juventus sogna da tempo il ritorno di Paul Pogba in bianconero. Agnelli studia il modo per riportare a Torino il centrocampista.

Paul Pogba è da tempo il sogno, neanche troppo nascosto, della Juventus di Massimiliano Allegri e di tutti i tifosi bianconeri. Il centrocampo è proprio il reparto con maggiori difficoltà per la società torinese e per la prossima estate la Juve sogna ancora il ritorno del campione francese, esploso proprio con la maglia della Juve. Agnelli lavora sotto traccia da mesi e valuta come poter portare il calciatore a Torino.

Il suo trasferimento è però complicato per vari fattori e nonostante il giocatore lascerà il Manchester United a parametro zero i costi per il suo arrivo sono comunque altissimi. L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato i punti chiave per cui la trattativa Pogba è davvero molto complicata. Ma, con il noto agente Raiola, tutto può comunque essere possibile, trovando la chiave giusta.

Juventus, Agnelli studia le difficoltà per arrivare a Pogba

Come rivela il quotidiano torinese trattare con Raiola non è mai facile, ma soprattutto la società attende novità riguardo il possibile annullamento del Decreto Crescita, situazione che porterebbe i bianconeri a dover concedere ben 24 milioni lordi all’anno al calciatore (12 netti). Oltre a questo non c’è solo la Juve a tentare Pogba.

Infatti, oltre alla società bianconera anche il Real Madrid ed il solito Psg studiano il possibile acquisto del talento francese. Agnelli sta valutando la situazione e nonostante i vari problemi non è intenzionato a ‘staccare la presa’ per l’acquisto di uno dei centrocampisti più forti al mondo.