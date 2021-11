“Ingiusto e scorretto”, dall’Italia non le mandano a dire: Lotito nel mirino

Dopo le accuse di Lotito circa le responsabilità per l’infortunio di Immobile, il team manager dell’Italia Gianluca Vialli non ci sta e risponde per le rime.

Nella giornata di ieri il presidente Claudio Lotito aveva lanciato una frecciatina alla Nazionale italiana e in particolare allo staff medico azzurro per la gestione dell’infortunio di Ciro Immobile. Molto probabilmente l’attaccante della Lazio resterà fuori per il match contro la Juve e questo logicamente non ha fatto piacere a Lotito.

“Se le condizioni di approccio medico fossero state quelle della Lazio, probabilmente avremmo avuto una situazione completamente diversa.” erano state le parole di Lotito. Parole che, logicamente, hanno trovato la pronta risposta da parte dell’Italia.

“E’ ingiusto e scorretto mettere in dubbio la professionalità dello staff medico della Nazionale.” a farsi portavoce della risposta dell’Italia è il team manager Gianluca Vialli. “Pensavo che la relazione del professor Ferretti fosse abbastanza dettagliata.”

Lotito, ultimo capitolo di uno “scontro” tra nazionali e club

Le parole di Lotito sono l’ennesimo capitolo di una “guerra” tra club e nazionali ogni volta che c’è la pausa per le qualificazioni o per le amichevoli. I club logicamente cercano di tutelare i loro investimenti e proteggerli dal rischio infortuni. Le nazionali d’altro canto hanno esigenze di schierare la migliore formazioni possibile.

Una diatriba che certamente andrà oltre Immobile e Lotito, ma alla quale Vialli vuole mettere un punto fermo. Almeno in situazioni come questa. “Come sempre” ha concluso “il nostro staff è stato serio, professionale e trasparente nel verificare e gestire le condizioni fisiche del giocatore.”