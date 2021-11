Napoli, è successo di nuovo: infortunio per l’attaccante africano

Infortunio al retto femorale per Adam Ounas: l’esterno del Napoli dovrà saltare il match con l’Inter, era già rimasto fermo ad ottobre

Luciano Spalletti mastica amaro. Il tecnico toscano dovrà fare i conti con un’assenza causata dagli impegni per le nazionali nel match di domenica pomeriggio contro l’Inter. Il Napoli non avrà a disposizione Adam Ounas nel confronto contro la squadra di Simone Inzaghi. Il calciatore si è fermato con l’Algeria. A comunicarlo è stata la stessa società partenopea con un comunicato.

Napoli, Adam Ounas si ferma: elongazione del muscolo retto femorale per l’algerino

Il Napoli ha fatto un report sulle condizioni dei calciatori rientrati dagli impegni con le nazionali. Tutto ok per Mertens e Osimhen, appena tornati a Napoli dopo gli impegni con Belgio e Nigeria. Guai fisici invece per l’ex Bordeaux Adam Ounas. L’esterno algerino si è sottoposto a degli esami strumentali dopo il suo rientro in città. Gli accertamenti ai quali si è prestato hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro, come specificato dal Napoli.

Il calciatore pertanto salterà la sfida con l’Inter ma dovrebbe saltare almeno anche gli impegni contro Spartak Mosca, Lazio e Sassuolo. Spalletti, infatti, potrà riabbracciarlo verosimilmente soltanto dopo i primi giorni di dicembre.

Ounas ha già saltato praticamente tutto il mese di ottobre per un altro infortunio muscolare, uno stiramento alla coscia.

Fino a questo momento la presenza di Ounas è stato piuttosto testimoniale in questa stagione. L’esterno offensivo algerino è stato impiegato sei volte nel campionato di Serie A giocando tuttavia circa 100 minuti. Poco più di mezz’ora per lui invece in Europa League, competizione in cui ha siglato anche una rete contro il Legia Varsavia.