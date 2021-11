“Ronaldo un problema? Datelo a me”: il tecnico italiano esce allo scoperto

Ranieri spiazza tutti in conferenza per la sfida di Premier e rivela il suo ‘sogno’: “Cristiano Ronaldo? Datelo a me”.

Claudio Ranieri è intervenuto oggi in conferenza stampa ai microfoni di ‘Sky Sport’ in vista della sfida che il suo Watford dovrà affrontare sabato 20 novembre contro il Manchester United alle ore 16:00. Il tecnico italiano ha deciso di affrontare una nuova sfida in Premier League e vuole approcciarsi, ancora una volta, ai match con ottimismo, a prescindere da quale sia la squadra da dover affrontare: “La mia vita è fatta di pressione e io amo questa pressione“.

“Mi sento vivo – ha proseguito Ranieri – quando ci sono duelli di questo tipo, tra la grande squadra e un piccolo club. Voglio che i miei giocatori mostrino il loro carattere. Questo è il momento di combattere contro una delle più grandi squadre d’Europa”. Le dichiarazioni che hanno spiazzato più di altre, però, sono state quelle rilasciate in merito alle qualità di Cristiano Ronaldo.

Premier League, le dichiarazioni di Ranieri su Cristiano Ronaldo

In conferenza stampa, Claudio Ranieri ha parlato dell’importante match che attende il Watford contro il Manchester United. Le dichiarazioni del tecnico che hanno maggiormente spiazzato hanno riguardato Cristiano Ronaldo e la ‘difficoltà’ che la sua presenza potrebbe creare ai propri compagni all’interno della squadra.

Ranieri, infatti, sorridendo divertito ha così risposto ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Datemi Cristiano, per favore. Non è un problema. È uno dei più grandi calciatori del mondo, gli lascerei giocare ogni minuto“. Sarebbe dunque il ‘sogno’ di Ranieri, quello di poter avere Cristiano Ronaldo in rosa.