Rescissione e addio a gennaio: l’ex Atletico Madrid lascia la Serie A

Arrivano novità in merito alla situazione vissuta da Diego Godin all’interno del Cagliari: possibile rescissione per lasciare la Serie A.

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, il difensore centrale del Cagliari, Diego Godin, adesso potrebbe davvero lasciare la Serie A. L’uruguaiano e il club sardo sarebbero giunti infatti a un punto d’incontro: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023 ma potrebbe esserci una risoluzione già il prossimo gennaio. Inoltre, il giocatore ex Inter potrebbe fare ritorno in una squadra che per la sua carriera ha significato molto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, Godin può lasciare il Cagliari: da non escludere un suo ritorno all’Atletico Madrid

Il futuro di Diego Godin con il Cagliari è stato già ‘in bilico’ nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato. Il difensore era ad un passo da lasciare il club sardo ma, alla fine dei giochi, ha deciso di restare ancora nella sua squadra di appartenenza. Ad oggi, stando a ciò che ha riferito il ‘Mundo Deportivo’, però, tra difensore e Cagliari ci sarebbe un accordo che gli permetterebbe di partire già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho ha scelto il nuovo centravanti: si può chiudere a gennaio

Il contratto con i rossoblu è in scadenza, dunque, il 30 giugno 2023 ma Godin potrebbe sottoscrivere una risoluzione per liberarsi a parametro zero appunto già a gennaio. Il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano dalla Serie A: non è, infatti, da escludere un suo eventuale ritorno all’Atletico Madrid, dove ha giocato ben nove anni (dal 2010 al 2019) dove tornerebbe pur accettando un ingaggio minore di quello che percepisce attualmente.