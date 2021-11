“Pronto a tornare…”, la notizia che Gasperini (e non solo) aspettava

L’Atalanta e Gasperini possono sorridere: un big è verso la via del recupero, per la fortuna anche di tanti fantallenatori. La notizia dall’Olanda

Nonostante un avvio di stagione balbettante, l’Atalanta di Gasperini sta recuperando punti e terreno prezioso in chiave Champions. Anche perché gli orobici sono chiamati a restare in scia per la zona Europa (quella che conta), nonostante la concorrenza si preannunci più agguerrita rispetto a quella degli scorsi anni.

A rallentare la corsa della Dea, però, ci si è messa anche la sfortuna: l’infermeria di Gasperini non è mai stata così piena, soprattutto di pezzi da novanta. E dopo il rientro di Pessina, il tecnico dell’Atalanta può sorridere per il recupero di un altro elemento prezioso: Hans Hateboer, per la gioia (anche) di tanti fantallenatori del nostro campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “È un addio storico…”, ufficiale la rescissione con la Nazionale

Atalanta, sorride Gasperini: Hateboer scalpita per il rientro

L’esterno olandese è uno dei grandi lungo degenti della Dea, out per infortunio ormai da mesi. Adesso, sembra finalmente pronto a tornare in campo e ad arare la fascia destra orobica. Fysiomed Amsterdam (dove Hateboer ha svolto la riabilitazione) dà la notizia che fa sorridere Gasperini.

“Hans Hateboer è di nuovo in forma – scrive la struttura sul proprio account Instagram – Dopo un’operazione al metatarso, ha svolto la riabilitazione con noi per 2 mesi e mezzo. Ci siamo concentrati su fisioterapia, allenamento delle prestazioni, podologia, terapia manuale e fisiologia dell’esercizio. Hans è soddisfatto della sua riabilitazione ed è pronto a giocare di nuovo le partite nel suo club, l’Atalanta! Gli auguriamo buona fortuna e non vediamo l’ora di rivederlo con l’Olanda“.