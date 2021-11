“È un addio storico…”, ufficiale la rescissione con la Nazionale

Dopo 15 anni, Oscar Tabarez non è più alla guida dell’Uruguay. Fatali per l’allenatore le sconfitte con l’Argentina e la Bolivia.

Nel calcio, così come nella vita, nulla è eterno. La storia dello sport più bello del mondo è caratterizzata da lunghi matrimomi terminati con un battito di ciglia. In Italia la dimostrazione di tutto ciò è il divorzio di Totti dalla Roma dopo trent’anni, trascorsi da calciatore e da dirigente della squadra capitolina.

Se per i calciatori è difficilissimo indossare la maglia di una sola squadra per tutta la carriera, per gli allenatori è impossibile allenatore lo stesso club per sempre. Tra i più longevi c’è sicuramente Alex Ferguson, che ha allenato il Manchester United per ben 27 anni.

Oscar Tabarez non è più l’allenatore dell’Uruguay

In serata è arrivata la notizia di un altro divorzio nel calcio, che sta facendo il giro del mondo. Oscar Washington Tabarez non è più il ct dell’Uruguay. A comunicarlo è stata la stessa Federazione della nazionale sudamerica. L’ex tecnico di Milan e Cagliari lascia la guida della ‘Celeste’ dopo 15 anni.

Tabarez ha riportato ad un livello altissimo l‘Uruguay, vincendo la Copa America nel 2011 e raggiungendo il quarto posto nel mondiale sudafricano del 2010. Il tecnico ha pagato le ultime due sconfitte con Argentina e Bolivia. La Celeste, al momento, sarebbe fuori dal Mondiale. La qualificazione è ancora aperta, visto che la squadra di Cavani e Suarez dista solo un punto dall’ultimo posto utile per volare in Qatar, occupato dalla Colombia.