Calciomercato: Roma, in Olanda è sfida a Juve e Milan

Nonostante le recenti dichiarazioni di Pinto la Roma vuole accontentare Mourinho ed è pronta a sfidare le big per un terzino dell’Ajax.

Protagonisti di un inizio di stagione altalenante, dopo un inizio promettente che sembrava promettere un riscatto atteso da entrambi, la Roma e il suo allenatore José Mourinho per qualcuno sono sembrati già ai ferri corti nelle scorse settimane. Il tecnico portoghese si è lamentato del mercato e della scarsa qualità della rosa a disposizione, il ds Pinto ha lasciato però intendere che il progetto era triennale e che non sarebbero arrivati big a breve.

Forse Noussair Mazraoui non deve ancora essere considerato un big, ma certo è che il terzino destro in forza all’Ajax piace ad alcuni dei più grandi club d’Europa. Secondo Tuttosport, che riporta a sua volta come fonte ESPN, sulle sue tracce si sarebbero messi Bayern Monaco e Real Madrid, Arsenal, Leeds e anche due grandi nostrane come Juventus e Milan.

Una cosa è certa: Mazraoui, 24 anni appena compiuti, il prossimo giugno lascerà l’Ajax con cui è cresciuto e si è affermato alla scadenza del contratto che lo lega al club. Questo significa naturalmente che a gennaio scatterà ufficialmente l’asta per aggiudicarselo. E la Roma, pur non partendo in prima fila, vuole provare a inserirsi.

La Roma prova a inserirsi nell’asta per Mazraoui

Il terzino destro marocchino è assoluto padrone del suo destino, e certo vaglierà con attenzione le numerose offerte che saranno recapitate al suo agente. Arrivato al salto di qualità dovrà scegliere bene la sua prossima destinazione: la Roma potrebbe garantirgli più spazio e mostrare più convinzione rispetto alla concorrenza.

Preso atto che non esistono possibilità che Mazraoui rinnovi il contratto in scadenza a giugno 2022, l’Ajax potrebbe anche cercare di cedere il giocatore a gennaio. Ed è qui che la Roma potrebbe tentare un affondo rispetto alla concorrenza, che sembra più intenzionata ad aspettare la prossima estate. Ma il giocatore sarà interessato? Di certo si tratta di una possibile operazione di cui si parlerà ancora a lungo nella prossima sessione di mercato.