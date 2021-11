Dopo il calvario, adesso è ufficiale: ‘Pepito’ Rossi torna in Italia

Ora è ufficiale: ‘Pepito’ Rossi torna in Italia dopo mesi di inattività: è diventato un nuovo calciatore della Spal.

Giuseppe Rossi, detto ‘Pepito’, torna in Italia. È quindi ufficiale, il giocatore nel periodo di allenamento svolto con il club non ha deluso le aspettative ed è stato perciò tesserato dalla Spal. Per tre settimane è stato, infatti, osservato da quella che è la sua nuova squadra che ha infine deciso di stipulare un contratto con lui. L’attaccante era rimasto svincolato e quindi senza squadra dal primo gennaio del 2021.

Serie B, ‘Pepito’ Rossi ha firmato con la Spal: ufficiale il suo arrivo in Italia

La Spal ha quindi comunicato, tramite una nota ufficiale: “Di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 con l’attaccante Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi sarà presentato lunedì 22 novembre alle ore 17.00 presso la Sala Stampa dello Stadio Mazza di Ferrara”.

L’attaccante classe 1987 vestirà la maglia biancazzurra numero 49 e sarà in scadenza con il club appunto tra un anno, nel 2022. Termina per lui un ‘incubo’, vissuto fino ad oggi a partire dal primo gennaio del 2021: rimasto svincolato dopo l’esperienza al Salt Lake, negli Stati Uniti, ora si prepara a una nuova avventura di nuovo in Italia, dove ha già giocato con la maglia del Parma, della Fiorentina e del Genoa.