“Il gioiello saluta l’anno”: Barcellona, che tegola per Xavi

Il Barcellona perde un pezzo da novanta, subito brutte notizie per Xavi: il big blaugrana tornerà in campo il prossimo anno

Che l’annata non sia delle migliori, non è certo un mistero per il Barcellona del ritrovato Xavi Hernandez. Nonostante il ritorno della leggenda blaugrana (stavolta in veste di allenatore), il club catalano deve fare i conti con una stagione disastrosa. Non solo per i risultati deludenti in campo, ma anche e soprattutto per i continui imprevisti fuori dal rettangolo di gioco.

Prima l’infortunio di Aguero, poi le tante noie che hanno depotenziato l’organico (già non di primissimo livello) del Barça. E adesso, anche un altro pezzo da novanta è stato costretto a dare forfait.

Barcellona, che tegola per Xavi: Pedri tornerà nel 2022

Come riportato da ‘Esport3’, Pedri continuerà ad essere out dalla rosa del Barcellona per una lesione al muscolo quadricipite della gamba sinistra. Un problema che sta già minando la stagione dell’ex Las Palmas (lo scorso anno tra i più presenti e continui, anche con la Nazionale spagnola) e che lo terrà fuori ancora a lungo.

Secondo il media iberico, Pedri tornerà in campo per i primi del 2022, privando Xavi di una pedina preziosissima per il proprio undici. Una situazione che il Barcellona, ovviamente, valuta con attenzione, per evitare pericoloso e ben più gravi ricadute che potrebbero determinare negativamente la stagione del giovane catalano.