Donnarumma, ancora problemi: arriva la conferma ufficiale

Guai in vista per Gigio Donnarumma. La notizia è arrivata proprio in questi minuti, il portiere azzurro sarà costretto a fermarsi.

I campionati sono pronti a ripartire. Dopo la sosta per le nazionali, i club sono pronti a rimettersi in carreggiata per proseguire la stagione a tamburo battente. Ci si rimetterà sui binari con la consapevolezza che fino a Natale si giocheranno diverse partite importanti, che andranno a modellare classifiche ed equilibri. Torna in campo la Serie A, ovviamente, ma anche la Ligue 1.

E proprio dall’Italia gli occhi sono sempre puntati su Gigio Donnarumma. La sua esperienza in quel di Parigi e cominciata con qualche grattacapo di troppo, visto che il portiere italiano non ha trovato subito la titolarità che si aspettava una volta firmato il suo suntuoso contratto. Alternanza con Navas che va avanti da mesi, e che sta anche infastidendo lo stesso Gigio, come ammesso da lui stesso proprio durante le interviste rilasciate dalla nazionale in questi ultimi giorni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma si ferma: non ci sarà contro il Nantes

La notizia è arrivata proprio in queste ore, e non è una di quelle belle per Donnarumma. Il portiere italiano, infatti, non sarà disponibile per il ritorno in campo del Paris Saint Germain dopo la lunga sosta delle nazionali. Gigio, infatti, è vittima di una gastroenterite che gli impedirà di scendere in campo contro il Nantes.

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Juve, cambia tutto: la novità sul ‘bomber’ che fa sperare i tifosi

Toccherà, dunque, a Keylor Navas (stavolta senza alcun dubbio) scendere in campo per difendere i pali della porta parigina. Una notizia che ovviamente non ci voleva per Donnarumma, che stavolta sarà costretto a rimanere ai box non per volontà di Pochettino, ma per problemi del tutto diversi. Assente dai convocati, tra l’altro, anche Sergio Ramos che ritarderà ulteriormente la sua prima con il Paris Saint Germain.