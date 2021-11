“Condannato per uno schiaffo”: Juventus, la sentenza non lascia dubbi

Juventus, l’incredibile sentenza che punisce un tifoso bianconero a risarcire il club: la Cassazione conferma la condanna

In attesa di tornare in campo per la gara contro la Lazio, la Juventus accoglie l’insolita notizia. La Cassazione ha confermato la condanna per comportamento antisportivo nei confronti di un tifoso juventino: quest’ultimo è stato reo di aver dato uno schiaffo sulla testa di due membri dello staff tecnico della Roma, in occasione del 5 ottobre del 2014.

Un caso singolare, che è giunto al definitivo giudizio soltanto adesso. Il tifoso era stato individuato dall’impianto di video-sorveglianza dell’Allianz Stadium e subito punti, al tempo, con la sospensione dell’abbonamento da parte della Juventus.

Juventus, ecco la condanna per il tifoso: dovrà risarcire il club

A riportare tutto è ‘Calcio e Finanza’, che spiega: dopo aver provato invano a difendersi, il tifoso condannato adesso dovrà risarcire la Juventus del danno procurato. Un risarcimento che ammonterà intorno ai 2.500 euro, più altri 3.100 di spese legali, come gli ha addebitato la Suprema Corte.

D’altronde, la stessa Juventus era stata esposta dai due preparatori della Roma: “[…] ad una ammenda di 30mila euro, legata da un nesso causale rispetto al suo comportamento”. Dopo sette anni, adesso, la Cassazione ha confermato la condanna al tifoso incolpato e disposto del risarcimento verso la società bianconera per l’accaduto.