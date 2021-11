Alla vigilia della sfida con l’Inter il tecnico del Napoli Spalletti si appella ai suoi ex tifosi: “Mica si saranno scordati di me?”

Inter-Napoli è il match di cartello della 13ª giornata di campionato, una sfida che potrebbe indirizzare notevolmente l’andamento del torneo e il futuro di due squadre che puntano lo Scudetto e non si nascondono. I nerazzurri campioni d’Italia devono vincere per accorciare sulla testa della classifica, che al momento vede i partenopei al primo posto in coabitazione con il Milan.

Sulla panchina azzurra siede Luciano Spalletti, che proprio all’ombra del Vesuvio ha scelto di ripartire dopo due stagioni passate ad aspettare la migliore occasione proprio dopo aver lasciato l’Inter, che con Antonio Conte è arrivata poi a vincere lo Scudetto la scorsa stagione. Un traguardo che per molti è merito in parte anche dell’attuale allenatore del Napoli.

Spalletti: “Scudetto di Conte, ma qualche mattoncino…”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta le parole di Luciano Spalletti a ridosso della super-sfida in programma domenica sera a San Siro e che lo vedrà ospite in uno stadio che per due stagioni è stato il suo. Due stagioni positive, ci tiene a ribadirlo.

“Spero che i tifosi interisti non mi fischino. Non ce ne sarebbe motivo, qualcosa di buono l’ho fatto mentre sono stato lì. Vero, lo Scudetto lo ha vinto Conte e si merita tutti i complimenti. Ma qualche mattoncino ho contribuito anche io a metterlo. Mica se ne saranno scordati?”

Luciano Spalletti ha allenato l’Inter durante le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 ed è stato capace di riportare i nerazzurri in Champions League dopo 7 anni e poi di confermarsi prima di essere sollevato dall’incarico da Suning e sostituito appunto con Conte.