Nandez verso l’Inter? Il DS non lascia ‘dubbi’ sul futuro dell’uruguaiano

Il ds del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato del futuro di Nandez, recentemente accostato all’Inter, e del tecnico Mazzarri.

Uno Stefano Capozucca molto loquace quello intervenuto ai microfoni di Radiolina. Dopo il suggerimento a Mancini per l’attacco dell’Italia, il ds del Cagliari ha anche risposto a diverse domande sul calciomercato dei suoi.

In particolare ha messo a tacere le molte voci che nelle ultime settimane si erano accumulate su Nandez. Il centrocampista uruguaiano era infatti stato accostato all’Inter con la formula del prestito. Capozucca però ha voluto immediatamente stoppare ogni ipotesi di cessione.

“Nandez ha un procuratore molto attivo sui giornali.” ha dichiarato “Ma attorno a queste voci c’è poca roba concreta. Nandez è un giocatore importante per noi, non lo vogliamo assolutamente cedere. Il presidente ha fatto su di lui un investimento importate. Figuratevi se lo vogliamo dare in prestito ad una squadra di prima fascia.

Non solo Nandez, il Cagliari riparte dalla conferma di Mazzarri.

Se Nandez sarà un punto fermo del Cagliari del prossimo futuro, lo stesso si può dire del tecnico Mazzarri. Capozucca ha anche qui immediatamente messo a tacere qualsiasi voce circa un addio. “Mazzarri è capace e scrupoloso. Sta cercando di venirne fuori, non è abituato alla sconfitta e non si capacita di questa situazione.”

Quindi avanti tutta con Mazzarri: “L’unica certezza del Cagliari è l’allenatore. Parliamo costantemente con il presidente, lui crede nel nostro allenatore. Certamente non vogliamo retrocedere. Come si potrebbe anche solo pensare che vogliamo retrocedere?”