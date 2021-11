Tegola Milan: assenza pesante, l’annuncio di Pioli in conferenza

Stefano Pioli dovrà fare a meno di un titolarissimo dell’attacco: l’annuncio dell’allenatore del Milan in conferenza stampa

Tegola per il Milan: contro la Fiorentina, alla ripresa del campionato, mancherà Ante Rebic. L’attaccante rossonero si è infortunato in allenamento e sarà costretto a saltare la partita contro i viola. L’annuncio è arrivato in conferenza stampa, queste le parole di Stefano Pioli: “Spiace per Calabria, non ci voleva visto che abbiamo tante partite. Rebic ha fatto un colpo di tacco in allenamento e ha sentito una fitta. Non sarà della gara domani”. Al suo posto, dunque, sulla sinistra, spazio a Rafael Leao, una delle note liete di questo inizio di stagione. “L’ho visto bene da quando è tornato” ha detto Pioli.

Milan, emergenza in attacco

Assenza che rischia di pesare nell’economia della partita, anche se Leao è uno degli uomini più in forma di Pioli e già in passato ha fatto bene nel ruolo di esterno sinistro d’attacco. Pioli, dunque, è chiamato a gestire l’emergenza in attacco, coi vari Giroud e Ibrahimovic che andranno gestiti in chiave minutaggio.

Contro, ci sarà la Fiorentina di Vlahovic, uno dei possibili obiettivi di mercato del Milan in futuro. Il centravanti viola non rinnova e può partire in estate. Ne ha parlato Pioli, del serbo, sempre in conferenza stampa. Queste le sue parole (d’elogio) per il calciatore: “È cresciuto tantissimo, faceva intravedere grandi qualità. È un centravanti sicuramente molto forte”.