PSG, il big continua a far ‘discutere’: Pochettino lo tiene fuori

Il PSG giocherà domani contro il Nantes. Pochettino ha deciso di lasciare ancora fuori Sergio Ramos. Lo spagnolo è rientrato dall’infortunio.

Dopo la sosta per le nazionali, ritornano in campo i vari campionati. Il PSG giocherà domani contro il Nantes. I parigini stanno dominando la Ligue1 con dieci punti di vantaggio sul Lens secondo. La squadra allenata da Pochettino ha vinto undici gare nelle prime tredici giornate di campionato giocate.

Il PSG mercoledì si giocherà la testa del girone di Champions League contro il Manchester City. Gli inglesi sono in testa con un punto di vantaggio sui parigini. In queste settimane Pochettino ha dovuto affrontare tante assenze per infortuni: da Sergio Ramos, passando per Verratti, a Messi.

PSG, Pochettino non convoca Sergio Ramos per la gara contro il Nantes

Come quanto riportato dall’Equipe’, Pochettino avrà a disposizione contro il Nantes sia Verratti che Neymar mentre Marquinhos sarà risparmiato per la sfida di Champions League contro il City. L’allenatore argentino ha deciso di non convocare Sergio Ramos neanche per il match di domani.

L’ex Real Madrid dovrà ancora rimandare l’esordio con la maglia del PSG. Il difensore spagnolo ha svolto tutti gli allenamenti della settimana per la prima volta da quando è arrivato sotto l’ombra della Torre Eiffel. Nelle scorse settiama si era parlato anche di una rescissione del contratto di Sergio Ramos.