“Italia, Balotelli torna solo così”: la sentenza di Palmeri

I tifosi della Nazionale italiana sono scatenati dopo gli ultimi risultati. In tantissimi invocano addirittura il ritorno in azzurro di Mario Balotelli.

Balotelli deve tornare a giocare con l’Italia? Dopo la batosta degli azzurri di Roberto Mancini, costretta agli spareggi di marzo per provare a qualificarsi ai Mondiali in Qatar 2022, il ritorno di Balotelli in Nazionale è argomento caldo tra i tifosi.

Balotelli in Nazionale? Parla Tancredi Palmeri

Tancredi Palmeri, ospite di SerieANewsTV, ha le idee piuttosto chiare. Il collega giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta sul nostro canale Twitch: “Con il vissuto che ha avuto, per essere richiamato… Al momento ha fatto cinque gol in dieci partite in Turchia. Non c’è necessità. Mancano dodici partite fino agli spareggi? Se segnerà otto, dieci gol e se in Italia ci sarà una eguale situazione degli attaccanti, allora perché no?! Dipende sempre dalla congiuntura”.

Poi continua: “In questo momento abbiamo dovuto mettere i panchinari del Sassuolo dalla panchina dell’Italia, con Immobile infortunato e Belotti che ha detto ‘No ho l’infortunio’. Ma se quando arriviamo a marzo Immobile è abile e arruolabile, Belotti è tornato a fare sei o sette gol, Scamacca è tornato a giocare e a fare gol… Se poi c’è la stessa moria delle vacche come noi ben sappiamo allora effettivamente Balotelli in Nazionale perché no”.