“Accordo in arrivo”: Milan fiducioso per il ‘colpo’, i dettagli

Il Milan sfiderà la Fiorentina questa sera, ma la dirigenza rossonera è impegnata a rinnovare il contratto di Bennacer.

Il Milan questa sera sarà impegnato nel difficile match del Franchi contro la Fiorentina di Italiano. I rossoneri cercheranno i tre punti per cercare di approfittare dello scontro diretto di domani a San Siro tra Inter e Napoli. La squadra di Pioli vuole scappare da sola in vetta al campionato.

La Fiorentina ha tanti problemi di formazione contro i rossoneri, visto le squalifiche di Milenkovic e Martinez Quarta e gli infortuni di Nastasic e Maleh. Dopo la gara contro contro i viola, il Milan sfiderà l’Atletico Madrid per giocarsi le ultime ed esigue possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions League.

Milan, c’è fiducia per il rinnovo di Bennacer fino al 2026

La dirigenza è attenta anche sui vari rinnovi: da Pioli, passando per Kessie, a Theo Hernandez. Come quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, l’accordo è in arrivo tra il Milan e Bennacer per il prolungamento del contratto del calciatore. La dirigenza rossonera è fiduciosa in un esito positivo della trattativa.

Il centrocampista algerino dovrebbe prolungare il contratto con il Milan fino al 2026. L’ex Empoli dovrebbe percepire 3,2 milioni di euro a stagione. Se per il rinnovo di Pioli è tutto fatto, per quelli di Theo Hernandez e Kessie c’è ancora da trattare. La situazione più complicata è, certamente, quella dell’ex Atalanta.