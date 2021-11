Donnarumma, c’è un nuovo problema: annuncio ufficiale del PSG

Il PSG giocherà oggi contro il Nantes. Pochettino ha recuperato Messi e Neymar, ma dovrà fare a meno di Donnarumma.

Dopo la sosta della nazionali, in tutta Europa riprenderanno i vari campionati. Ieri sera già si sono giocate due partite fondamentali sia in Francia che in Germania. Se in Ligue 1 Monaco e Lilla si sono divisi la posta, pareggiando 2-2, in Bundesliga è caduta la capolista Bayern Monaco 2-1 contro l‘Augsburg.

In Francia il campionato è dominato dal PSG, che ha ben dieci punti di vantaggio in classifica sul Lens secondo. Oggi pomeriggio i parigini giocheranno contro il Nantes in casa. Pochettino ha recuperato Verratti, Messi e Neymar per il match di oggi, ma il tecnico argentino dovrà fare a meno di Donnarumma.

PSG, Donnarumma non convocato per il match contro il Nantes

Il portiere dell‘Italia non è presente nella lista dei convocati, diramata pochi minuti fa dallo stesso PSG, di Pochettino per la partita contro il Nantes. L’ex giocatore del Milan non ha svolto l’allenamento di ieri per una gastroenterite e lavorerà nei prossimi giorni per rientrare il prima possibile.

Dopo la mancata qualificazione con l’Italia al Mondiale, questo stop è un’altra brutta notizia per Donnarumma. Al suo posto giocherà Navas e il portiere italiano ha ammesso di soffrire l’alternanza con l’ex Real Madrid tra i pali della porta del PSG: “Al Milan giocavo sempre. Soffro questa situazione, ma sono sicuro che tutto si risolverà per il meglio”.