“Mancini si sente tradito”: Italia, la ‘fuga’ dei 20 azzurri

L’Italia giocherà il play-off per qualificarsi al Mondiale. Mancini è deluso da qualche rientro anticipato dei suoi nei loro club.

Oggi ritorna il campionato dopo la sosta per le nazionali. La Serie A presenta subito tre big match questo weekend: Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan ed Inter-Napoli, con quest’ultimo che si giocherà domani. Queste tre gare potrebbero dire già molto sul continuo della stagione di queste squadre.

La mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale ha portato grande ansia e tensione a tutto il movimento calcistisco italiano. Il team di Mancini a marzo sarà impegnato nei play-off per staccare il pass per il Qatar. Il sorteggio dei gironi ci sarà il prossimo 26 novembre. Ci sono state molte critiche rivolte agli azzurri dopo i pareggi con Svizzera ed Irlanda del Nord.

Italia, Mancini deluso dai ‘rientri anticipati’ degli azzurri nei rispettivi club

Come quanto raccolto dal ‘Messaggero’, Mancini si è ‘sentito tradito’ dal rientro di alcuni suoi calciatori nei propri club dopo diversi infortuni. Da settembre è capitato 20 volte che i giocatori azzurri hanno lasciato anzitempo il ritiro dell’Italia per ritornare a disposizione delle rispettive squadre.

Mancini contro Svizzera ed Irlanda del Nord ha dovuto fare a meno di calciatori come Chiellini, Verratti ed Immobile. Il tecnico è amareggiato e deluso sia per i risultati che non sono arrivati che per questi ‘abbandoni’ del ritiro di Coverciano. La Nazionale ritornerà a marzo e si spera che la squadra arrivi al meglio per i play-off.