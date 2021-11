“Visibilità limitata”: Milan, la notizia che nessun tifoso vorrebbe avere

L’anticipo serale di Serie A tra Fiorentina e Milan appare in dubbio. Negli ultimi minuti, al Franchi, è in aumento la nebbia.

Tra pochi minuti andrà in scena il match di campionato tra Fiorentina e Milan, anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri hanno un importante chance di guadagnare punti in vista del match di domani tra Inter e Napoli. La squadra di Pioli può approfittare delle numerose assenze, soprattutto in difesa della formazione gigliata.

Negli ultimi minuti la situazione allo Stadio Franchi di Firenze si è complicata ed addirittura, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbe la possibilità di rinviare il match. Una situazione in fase di valutazione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, tanta attesa per il match di Firenze

I tifosi rossoneri attendono dalla sosta dovuta alle Nazionali questo match, ma clamorosamente l’incontro potrebbe non disputarsi. La nebbia allo stadio è in forte aumento e la terna arbitrale sta valutando il da farsi.

LEGGI ANCHE >>> La Juve castiga la Lazio e regala all’Italia il nuovo rigorista

Il regolamento prevede che si veda tutto il terreno di gioco, da una porta all’altra. Al momento appare una cosa difficile, ma non si esclude totalmente il rinvio del match. Secondo quanto riporta FirenzeViola, l’intensa foschia si sta pian piano dirando e la disputa del match non è a rischio.