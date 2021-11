“Lavoro finito nella spazzatura”: Mourinho, ennesimo sfogo in conferenza

La Roma di Mourinho è in netta emergenza. Lo Special One dovrà correre ai ripari contro il Genoa domani in campionato.

José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Roma. Il tecnico portoghese, risentito dopo la doppia positività di Cristante e Villar, è in emergenza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Mourinho in conferenza

Ecco uno stralcio di quanto dichiarato durante l’incontro con la stampa. “Cristante out? Tutto il lavoro fatto in settimana finisce così nella spazzatura. Abbiamo perso tutto ciò che avevamo provato in allenamento. Abbiamo molti problemi, tre terzini sinistri sono fuori. Dobbiamo cercare altre soluzioni. Questo è un momento difficile, qualcuno dovrà giocare fuori ruolo per trovare il giusto puzzle e tornare a fare punti”.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, manita allo Spezia: la Dea aggancia l’Inter al terzo posto

Poi prosegue con una stoccata ai giornalisti: “Questa è una buona occasione per capire chi di voi giornalisti è bravo. Le vostre fonti sono a secco, solo io so chi giocherà domani. Nemmeno i miei collaboratori lo sanno. Oggi in allenamento non abbiamo fatto molti riferimenti alla partita visto quello che è successo. Ci sono tante assenze. Oltre ai terzini anche difensori centrali non ci sono. Anche se forse Smalling domani potrebbe rientrare. Poi giochiamo con una squadra che ha un nuovo allenatore, sarà un’incognita”.