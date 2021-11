Atalanta, manita allo Spezia: la Dea aggancia l’Inter al terzo posto

L’Atalanta supera in rimonta lo Spezia e stacca la concorrenza nella corsa per il 4° posto che vale la Champions.

L’Atalanta passa in casa contro lo Spezia con una prova d’autorità in cui si vedono i consueti principi tattici di Gasperini e anche la qualità di un gruppo ormai sempre più consapevole delle proprie capacità. La Dea non si scompone neanche dopo l’improvviso vantaggio ospite, controlla la gara e si impone in rimonta.

6° risultato utile per la banda di Gasperini, che stacca le concorrenti per il 4° posto in Champions League e aggancia momentaneamente l’Inter; lo Spezia rischia ma non è certo al Gewiss Stadium che può sperare di prendersi punti pesanti per la salvezza.

Atalanta-Spezia, la sintesi

L’Atalanta cerca di imporsi fin da subito grazie a qualità tecniche indubbiamente superiori, lo Spezia prova a sorprenderla e ci riesce al primo tentativo portandosi in vantaggio dopo 11 minuti con Nzola. Pochi minuti di lancetta però e la Dea trova il pari: è il 18′ quando Pasalic conclude una splendida azione corale superando Provedel. A questo punto l’Atalanta prende il controllo della gara, sfiora più volte il gol e infine passa grazie a Duvan Zapata che prima realizza il rigore concesso per mani di Sala e poi mette Pasalic in condizione di segnare la doppietta che fissa il punteggio sul 3-1.

Nel secondo tempo lo Spezia prova a reagire ma può poco contro la qualità e l’organizzazione tattica di un’Atalanta che ormai a pieno diritto deve essere considerata una big del nostro campionato e che anzi sfiora più volte il gol trovandolo poi con Muriel, subentrato da poco a Zapata e servito da un’assist di un Pasalic autentico uomo-partita, e con Malinovsky. Chiude la gara il gol per gli ospiti firmato da Nzola, autore di una doppietta nel pirotecnico 5-2 finale.

Classifica Serie A

Napoli 32 Milan 32 Inter 25 Atalanta 25* Lazio 21 Roma 19 Fiorentina 18 Juventus 18 Bologna 18 Verona 16 Empoli 16 Torino 14 Sassuolo 14 Udinese 14 Venezia 12 Spezia 11* Genoa 9 Sampdoria 9 Salernitana 7 Cagliari 6

*una partita in più