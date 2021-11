Tra Nazionale e Mancini, Adani ‘accende’ il web: “È inaccettabile…”

Daniele Adani ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini dopo la mancata qualificazione al Mondiale alla BoboTv.

Dopo i pareggi contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord, l’Italia di Mancini non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale dell’anno prossimo in Qatar. Gli azzurri per partecipare alla massima competizione per le nazionali dovranno affrontare il play-off di marzo, ma tutto è cambiato rispetto a quattro anni fa.

Adesso i play-off sono composti da tre gironi formati da quattro squadre, dove ci saranno due semifinali ed una finale per girone. Solo tre squadre europee staccheranno il pass per andare al Mondiale. Tutto dipenderà dal sorteggio, visto che ci sono team forti come il Portogallo di Ronaldo e la Svezia di Ibrahimovic.

Adani: “E’ inaccettabile questo voltafaccia nei confronti di Mancini

In Italia sono piovute tantissimi critiche alla Nazionale. Critiche che non hanno risparmiato neanche Roberto Mancini. Daniele Adani ha detto la sua a ‘BoboTv’ su Twitch: “E’ inaccettabile questo voltafaccia nei confronti di Mancini. Dobbiamo solo ringraziarlo. Senza lo stile di gioco che ha incurcato alla squadra dopo il gol di Shaw ne avremmo presi altri quattro dall’Inghilterra”.

Adani ha poi concluso il suo intervento: “Mancini è il nostro fuoriclasse. A marzo il tecnico dovrebbe avere più tempo di allenare i calciatori per preparare meglio i play-off. I club dovrebbero fare un passo indietro. Gli azzurri devono riuscire a rinnovare i propri stimoli, mettendo da parte la vittoria dell’Europeo”.