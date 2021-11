“Mondiali, cambia la regola”: ottima notizia per l’Italia di Mancini

La FIFA ora potrebbe cambiare il regolamento per gli spareggi delle qualificazioni ai Mondiali: Mancini spera nell’approvazione.

Le Nazionali che saranno impegnate a marzo nei playoff per i Mondiali vorrebbero chiedere alla FIFA una modifica dell’attuale regolamento. In tutto ci saranno, infatti, 107 giocatori impegnati nei match di marzo per strappare una qualificazione al Mondiale che si terrà in Qatar nel 2022. Tutti, però. potrebbero essere soggetti a una squalifica per ammonizioni ricevute. Sarebbero così costretti a non poter prendere parte all’ultima fase decisiva per qualificarsi. La FIFA, ora, potrebbe prendere seriamente in considerazione di modificare questa regola.

Mondiali, la FIFA potrebbe cambiare il regolamento: Mancini e l’Italia attendono

Secondo quello che è l’attuale regolamento, quindi, i playoff appartengono e continuano quello che è stato il girone che ogni Nazionale ha giocato per cercare di qualificarsi direttamente ai Mondiali in Qatar nel 2022. Per questo motivo, perciò, il giocatore che è stato ammonito e che è già diffidato non azzera le sanzioni prese nei suoi confronti. L’UEFA ha così preso in considerazione le richieste di diverse Nazionali affinché questo provvedimento venisse modificato.

Si sta comprendendo anche ciò che le altre 12 nazionali, impegnate nei playoff, pensano in merito alla questione. La speranza è quella di poter vedere cancellata questa regola, per evitare di non avere a disposizione giocatori importanti per giocarsi il tutto per tutto. Per l’Italia di Mancini i diffidati sarebbero ben 10: Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Lorenzo Insigne, Matteo Pessina, Nicolo Barella, Gianluigi Donnarumma, Giorgio Chiellini, Lorenzo Pellegrini, Sandro Tonali e Rafael Toloi. Attualmente, se uno di loro dovesse essere ammonito nella semifinale dei playoff poi non potrebbe prendere parte a quella che sarebbe l’ultima sfida decisiva.