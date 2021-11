Lazio-Juventus, il VAR rovina i piani del tecnico: è rigore

Lazio-Juventus si sblocca a metà del primo tempo grazie a un calcio di rigore concesso dall’arbitro Di Bello dopo l’intervento del VAR.

Tecnologia protagonista nel big match Lazio-Juventus: costretti a fare a meno di Danilo dopo appena un quarto d’ora, in sofferenza dopo un avvio di gara non del tutto positivo contro un’Aquila ispirata e convinta dei propri mezzi, i bianconeri sono passati su rigore a metà del primo tempo, concesso dall’arbitro Di Bello dopo una on field review.

Lazio-Juventus, l’intervento del VAR sblocca la sfida

Chiamato al VAR, l’arbitro non ha potuto fare altro che rilevare l’evidente fallo di Cataldi su Morata, con il centrocampista biancoceleste in evidente ritardo sull’attaccante spagnolo. Una decisione che ha scatenato le proteste dei giocatori della Lazio e che di fatto ha svoltato la gara.

Dal dischetto, infatti, Leonardo Bonucci è riuscito a restare freddissimo nella bolgia dell’Olimpico e ha scaraventato il pallone alle spalle di Reina portando in vantaggio la Juventus. Il centrale bianconero ha capitalizzato così al meglio un episodio che potrebbe decidere la gara e forse cambiare la stagione della Vecchia Signora dopo un inizio di stagione non facile.