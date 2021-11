Aguero, arriva la notizia che nessuno voleva: “Annuncio in settimana”

Fermato da problemi cardiaci a fine ottobre, Sergio Aguero annuncerà in settimana il suo ritiro: la notizia arriva dalla Spagna.

Quasi certamente la carriera di Sergio Aguero, uno dei più forti calciatori della sua generazione, si è conclusa lo scorso 30 ottobre durante la sfida tra Barcellona e Alaves. Dopo essere uscito dal campo a causa di problemi respiratori poco prima dell’intervallo, il forte attaccante argentino si era visto diagnosticare un’aritmia cardiaca che aveva spinto i medici a prescrivergli 90 giorni di riposo assoluto in vista di ulteriori accertamenti.

Secondo il giornalista Gerard Romero, tuttavia, dopo appena tre settimane la decisione sarebbe stata presa: Sergio Aguero appenderà gli scarpini al chiodo e comunicherà la decisione in modo ufficiale durante una conferenza stampa già fissata per la prossima settimana.

Aguero si ritira? Settimana prossima l’annuncio

Esploso in patria nell’Independiente, Aguero è arrivato in Europa nel 2006 appena 18enne per indossare la maglia dell’Atletico Madrid. Con i colchoneros “El Kun”, così soprannominato dal nonno per la sua somiglianza con un celebre personaggio dei cartoni animati molto popolare in Argentina, ha conquistato nel 2010 Europa League e Supercoppa UEFA mettendo a segno 101 reti in 234 partite.

Numeri che gli sono valsi il trasferimento al ricchissimo Manchester City, club di cui è diventato un’icona assoluta nel corso di ben 10 stagioni condite da 260 gol in 390 presenze e la vittoria di 5 Premier League, una FA Cup e ben 6 League Cup. La scorsa estate il trasferimento a parametro zero al Barcellona, con cui purtroppo ha potuto giocare appena 5 gare segnando un solo gol nel Clasico perso con il Real Madrid.