“Anche l’addio di Ronaldo…”: Juventus, Nedved esce allo scoperto

Nel pre-partita di Lazio-Juventus Pavel Nedved ha ammesso che la squadra ha sofferto l’addio improvviso di Cristiano Ronaldo.

Chi si aspettava che con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri la Juventus avrebbe magicamente risolto tutti i suoi problemi, comparsi con Sarri e poi diventati evidenti durante la gestione di Pirlo, sarà rimasto deluso. L’inizio di stagione dei bianconeri, tra pochi alti e troppi bassi, ha certificato il fatto che tornare a dominare la Serie A sarà un percorso lungo e tutt’altro che scontato.

Ne sapremo qualcosa di più dopo Lazio-Juventus, gara che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa verso il 4° posto che vale la Champions e soprattutto nel restituire fiducia alla Vecchia Signora. Proprio alla vigilia della sfida il doppio ex e oggi dirigente bianconero Pavel Nedved si è espresso sul momento della squadra ai microfoni di DAZN, tornando anche sul brusco addio in estate di Cristiano Ronaldo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Nedved si fida di Allegri. E a proposito di Ronaldo…

“La Juventus vuole correre su tutti i fronti, quindi oltre alla Champions League l’obiettivo è anche rimontare in campionato e vincere due trofei che abbiamo vinto la scorsa stagione, Coppa Italia e Supercoppa. Stiamo ricostruendo la squadra, ma l’obiettivo qui è sempre uno: vincere.”

Nedved ha cercato di caricare la squadra, ribadendo inoltre la fiducia della dirigenza nei confronti di Allegri: “Ha un contratto molto lungo, sta riuscendo a sistemare una squadra che per me è stata scossa anche dall’addio improvviso di Cristiano Ronaldo. Era un giocatore da 30 gol a stagione. Per questo abbiamo perso qualche punto, ma i bilanci si fanno alla fine.”