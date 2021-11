United, che disastro: Ronaldo pronto a ritrovare l’ex allenatore

Il Manchester United continua a steccare. Dopo il 4-1 rimediato a Watford la panchina di Solskjaer è sempre più in bilico. Al suo posto potrebbe arrivare Zidane.

Un inizio di stagione da dimenticare quello del Manchester United. I Red Devils, nonostante il ritorno all’Old Trafford di Cristiano Ronaldo, continuano ad offrire prestazioni deludenti accompagnate da risultato ben al di sotto delle aspettative.

Oggi l’ennesima prova incolore. E stavolta nemmeno Cristiano Ronaldo è riuscito a limitare i danni. Per il portoghese un assist che serva a poco e nulla del disastroso 4-1 rimediato in casa del Watford. Non certo un’avversario irresistibile.

Con la squadra ormai a 12 punti dalla vetta dopo nemmeno 1/3 di stagione, la dirigenza del Manchester United sta iniziando a perdere la pazienza nei confronti di Solskjaer. Come spesso capita infatti potrebbe essere il tecnico a pagare per tutti. Un esonero potrebbe essere questione di ore! Secondo i media inglesi, tra cui il Sun, il board dello United sarebbe già in riunione e in serata arriverà la decisione.

Manchester United, tanti i nomi per la panchina: in pole Zidane

Con i dirigenti che proprio in queste ore stanno discutendo, circolano già le prime voci sul probabile futuro tecnico del Manchester United. Secondo alcuni si potrebbe puntare alla soluzione “britannica” Brendan Rodgers. Ma l’ipotesi più accreditata è quella di Zinedine Zidane.

L’ex tecnico del Real Madrid è secondo molti il profilo ideale in questo momento. Giovane, ambizioso e con un curriculum di tutto rispetto. Inoltre a pesare potrebbe essere anche il suo rapporto con Cristiano Ronaldo. La speranza, dalle parti dell’Old Trafford, potrebbe essere quella di ricreare il binomio vincente che ha portato tantissimi trofei in casa Real Madrid.