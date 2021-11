Scene surreali dall’Olanda: irruzione spaventosa durante il match dell’AZ

Clamoroso quello che sta succedendo in Olanda. Invasione di campo di alcuni tifosi no-vax in un match ‘a porte chiuse’

In tutta Europa la situazione contagi relativa al Coronavirus sembra peggiorare giorno dopo giorni ed in vari paesi stanno prendendo precauzioni molto rigide. E’ il caso dell’Olanda dove addirittura si è ritornati agli stadi ‘a porte chiuse’ e la situazione è molto complicata. Quello che è successo però in questi minuti nell’Eredivisie ha dell’incredibile.

Nel corso del match di campionato tra AZ Alkmaar e NEC Nijmegen alcuni ultras e no-vax hanno fatto il proprio ingresso nello stadio, sfuggendo alla sicurezza ed addirittura facendo il proprio ingresso sul campo da gioco (nonostante la presenza dei calciatori).

Olanda, l’ennesimo caso di follia dei tifosi

Non è il primo caso recente di situazioni di follia che avviene in Olanda. Negli ultimi giorni ci sono state tante proteste da parte dei No-Vax, di fronte alla scelta del Governo di realizzare nuove e solide restrizioni.

Il match è stato interrotto per diversi minuti a causa di questa situazione e la gara si è poi conclusa successivamente con il risultato di 1 a 1.