“Mi diverto, pensavo che…”: la frecciata di Allegri a Sarri in diretta

In conferenza stampa il tecnico della Juve Massimiliano Allegri è apparso molto soddisfatto ed ha lanciato una frecciata al collega Sarri.

Vittoria fondamentale della Juventus a Roma contro la Lazio con i bianconeri che mettono un importante ‘mattoncino’ nella rincorsa Champions League. La squadra di Allegri ha conquistato i tre punti grazie ad una doppietta ‘di rigore’ del difensore Leonardo Bonucci.

Al termine del match Allegri è apparso molto soddisfatto, commentando la vittoria sui biancocelesti, e divertendosi lanciando una piccola frecciata al collega biancoceleste. In conferenza infatti il tecnico è tornato sulla questione del ‘Sarrismo’ e del ‘Corto Muso’ stuzzicando i presenti.

Juve, le parole di Allegri in conferenza stampa

Il tecnico bianconero ha spiegato il proprio punto di vista in conferenza iniziando: “Ma no, io mi diverto, quando lo capirete sarà troppo tardi. Io mi diverto, voi volete così, vi raccontole cose al contrario di quelle che penso, così almeno siete così tutti contenti, vi divertite e a me va bene. non è questione di corto muso, Sarrismo, a parte che giocava Juve-Lazio e non giocava Allegri contro Sarri”.

Poi il tecnico prosegue: “Credevo che la Lazio tenesse il possesso palla per il 70-80%, invece abbiamo risposto bene e siamo stati bravi ad avere il 46 % di possesso palla”.