PSG nel caos: guerra interna, la decisione è ufficiale

Alcuni recenti episodi di violenza hanno spinto il PSG a intervenire chiudendo la curva Boulogne alle frange più estreme della tifoseria.

Pugno duro del PSG nei confronti dei gruppi ultras più estremi: dalla sfida in programma oggi al Parco dei Principi contro il Nantes il club di Nasser Al-Khelaifi ha proibito l’ingresso allo stadio agli aderenti di Block Parisii, Paname Rebirth e Résistance Parisienne. La decisione arriva, come riportato da L’Equipe, in seguito ad alcuni episodi che recentemente hanno fatto rialzare nuovamente il livello di guarda relativamente a razzismo ed estrema destra.

Il PSG chiude la curva Boulogne: pugno duro del club

Come racconta il quotidiano transalpino, la decisione è arrivata in seguito a uno striscione che si riferiva a una rissa sfumata con i tifosi del Lione in occasione della gara di Ligue 1 andata in scena lo scorso 19 settembre. Episodio a cui è seguito il furto di uno striscione da parte della Kop of Boulogne, organizzazione sciolta nel 2010 ma rimasta attiva in modo non ufficiale, ai danni del Paname Rebirth durante PSG-Lipsia andata in scena un mese più tardi.

Soprattutto durante questo assalto, che la Kop of Boulogne ha rivendicato, sono stati uditi numerosi insulti di stampo razzista che hanno spinto il club al pugno duro: la curva Boulogne resterà chiusa ai gruppi Résistance Parisienne e Paname Rebirth, che però potranno prendere posto altrove nello stadio, mentre gli iscritti al Block Parisii è stato sospeso e non potrà neanche organizzare trasferte per un anno.