Roma, che guaio: “Due positivi al covid, c’è un titolare”

La Roma affronterà domani sera il Genoa, ma ci sono due calciatori giallorossi risultati positivi al Covid-19.

Il campionato ritorna dopo la sosta delle nazionali. La prima gara della giornata è Atalanta-Spezia di oggi. Questo turno di Serie A comprende ben tre big match: Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan ed Inter-Napoli. Il posticipo di domenica sera riguarderà il Genoa e la Roma di Mourinho.

Sulla panchina ligure ci sarà l’esordio di Shevchenko, che ha sostituito l’esonerato Ballardini. I giallorossi vogliono vincere al Marassi per cercare di spazzare via la crisi in atto dopo la sconfitta di Venezia e per cercare di non perdere terreno dal quarto posto, occupato dall’Atalanta di Gasperini.

Due giocatori positivi al Covid-19 tra i calciatori della Roma

In questi minuti è arrivata una notizia che potrebbe scombussolare non poco i piani tattici di Mourinho. Come quanto riporta ‘Sky Sport’, ci sono due giocatori della Roma che sono risultati positivi al Covid all’ultimo giro di tamponi effettuato al gruppo squadra. I due calciatori in questione sono Cristante e Villar.

I casi Covid stanno aumentando nel paese e di conseguenza anche tra i calciatori del nostro campionato. E’ notizia di questa mattina della positività al Covid-19 di Matteo Politano. Il giocatore del Napoli è regolarmente vaccinato, ma comunque ha contratto il virus. In casa azzurra già c’era stata la positività di Demme nei giorni scorsi.