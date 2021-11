“Rigorino, hanno vinto da…”: Sarri scatenato contro la Juve in diretta

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato in maniera leggermente polemica il ko dei suoi contro la Juventus.

Sconfitta che brucia quella rimediata dalla Lazio di Sarri contro la Juve. I bianconeri passano grazie a due rigori trasformati da Bonucci e, come spesso accade quando a decidere una partita sono i tiri dagli undici metri, il dopopartita è foriero di qualche polemica da parte degli sconfitti.

Nel mirino di Sarri soprattutto l’arbitro e il Var. “Non si può giudicare rigore un intervento così.” ha detto il tecnico in conferenza stampa. “Cataldi entra davanti a Morata. Se dai quel rigore lo devi dare pure su Pedro che ha subito un intervento molto simile.”

Sarri ha poi rincarato la dose: “Solo in Italia si danno ‘rigorini’ così. Ha ragione Gasperini su questo tipo di episodio. Solo da noi si fischia così facilmente. E infatti, se vediamo le statistiche, da noi si danno quasi il doppio di rigori rispetto agli altri campionati. Hanno vinto con un rigorino per il vantaggio, fase difensiva molto bassa e ripartenze.”

Sarri sui tifosi della Juve: “Non mi interessa di loro”

Dopo un elogio alla prestazione della sua Lazio: “Secondo me la squadra ha fatto bene. Siamo partiti bene, abbiamo rifatto benissimo per 30 minuti nel secondo tempo” è arrivata la domanda sul suo passato in bianconero. Anche qui Sarri non ha lesinato qualche frecciatina al suo ex club e soprattutto ai suoi ex tifosi.

“Dei tifosi della Juve non mi interessa nulla.” ha dichiarato Sarri. “Sono stato il tecnico della Juve per un anno, ho allenato grandi giocatori e basta. Va bene così, poi è tutto finito.”