“Il peggio che può capitarti”: Juve, che dichiarazioni di Szczesny

Szczesny ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dove si è soffermato sul suo ruolo all’interno della Juventus.

La Juventus affronterà oggi pomeriggio, alle ore 18.00, la Lazio all’Olimpico. Trasferta insidiossima per i bianconeri, che hanno tre punti di vantaggio rispetto alla squadra di Sarri. La ‘Vecchia Signora’ vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Fiorentina prima della sosta delle nazionali.

Dopo un inizio di stagione traumatico, Szczesny si è ripreso con ottime parate. Il portiere polacco ha rilasciato alcune dichiarazioni nel programma ‘1 VS 1’ di ‘DAZN’: “Dove gioco meglio in mezzo al campo? In difesa, in attacco faccio proprio pena. Sono arrivato ad un’eta in cui l’egoismo va messo in secondo piano. Preferisco vincere per 4-3 rispetto ad un pareggio per 0-0, anche se torno più tranquillo nello spogliatoio se non prendo gol”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Szczesny: “Errori? Il peggio che può capitarti è andare in panchina”

Szczesny ha continuato il suo intervento: “Ricominciare dopo un errore? Bisogna saper dividere la vita professionale da quella privata. Poi devi dimostare in allenamento ai tuoi compagni che ci sei. Quando commetti un errore, il peggio che può capitarti che il tecnico ti metta in panchina: in quel caso la mente non ti aiuta e devi pensare alla prossima partita”.

LEGGI ANCHE >>> “Una barzelletta”: Juventus, un bianconero è finito nel mirino

ll giocatore della Juventus ha poi concluso l’intervista: “Sono il portiere che ha più parato in Serie A nel 2021? L’analisi dei rigoristi è molto importante, ma a volte questo non basta. Bisogna trovare un equilibrio giusto tra l’analisi ed il proprio istinto. Essere il portiere di una squadra big? Pui restare senza giocare per minuti. Devi cercare di esserci sempre con la mente”.