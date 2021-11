“Una barzelletta”: Juventus, un bianconero è finito nel mirino

Ramsey è out per la gara contro la Lazio dell’ex Sarri. Tuttosport ha commentato il momento del calciatore della Juventus.

Dopo la sosta per le nazionali, la Juventus giocherà oggi, alle ore 18.00, contro la Lazio di Sarri all’Olimpico. E’ un match fondamentale per le due squadre, visto che entrambe non vogliono perdere terreno dall‘Atalanta che è al quarto posto. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina.

I tre punti della squadra di Allegri contro i viola sono arrivati dopo un match soffertissimo, che ha dimostrato ancora una volta le carenze strutturali della ‘Vecchia Signora’. Da anni il reparto che rende di meno è sicuramente il centrocampo. I dirigenti stanno cercando nuovi acquisti dopo l’arrivo di Locatelli.

Juventus, Tuttosport sull’infortunio di Ramsey: “Sembra una barzelletta”

L’estate scorsa la Juventus ha cercato di far tornare Pjanic a Torino. Il centrocampista bosniaco non è arrivato perché i bianconeri non sono riusciti a vendere prima Ramsey. Il centrocampista gallese è sempre stato un caso da quando indossa la maglia bianconera. L’ex Arsenal, così come annunciato da Allegri nella conferenza stampa di ieri, è out per l’ennesimo infortunio.

Ramsey non sarà a disposizione del tecnico toscano neanche per il match di oggi contro la Lazio. Il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ ha commentato così la situazione del gallese: “Sembra una barzelletta. I tifosi della Juventus sono scatenati sui social. La storia di Ramsey permette ai sostenitori bianconeri di fare commenti pungenti, ma nel mondo di internet vale di tutto”.