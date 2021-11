Milan, Pioli si dispera: altro stop pesante per i rossoneri

Dopo l’infortunio di Rebic, Pioli non potrà contare neanche su Tomori per il match di questa sera contro la Fiorentina.

Il Milan giocherà questa sera contro la Fiorentina. Gara difficile per i rossoneri, anche se Italiano dovrà inventarsi qualcosa per la difesa. Il tecnico ha solo un difensore centrale, Igor, a disposizione dopo le squalifiche di Milenkovic e Martinez Quarta e l’infortunio di Nastasic.

I rossoneri vogliono strappare i tre punti al Franchi per mettere pressione sia all‘Inter che al Napoli, visto che le due squadre saranno impegnate domani a San Siro nello scontro diretto. Anche il Milan dovrà fare a meno di Calabria e Rebic, ma in questi minuti è arrivata la notizia di un’altra assenza importante.

Milan, altra assenza per Pioli: Tomori non ci sarà contro la Fiorentina

Pioli contro la Fiorentina non avrà a disposizione neanche Tomori. Il difensore centrale non è presente nella lista dei convocati per il match di questa sera a causa di un dolore all’anca, accusato in questo ore. L’ex Chelsea ha una botta durante la sessione di allenamento della giornata di ieri.

Le condizioni di Tomori non preoccupano particolarmente il Milan, visto che potrebbe rientrare già per il match di mercoledì di Champions League contro l‘Atletico Madrid. Pioli ha anche recuperato dei calciatori: Romagnoli e Messias, che sono entrambi tra i convocati per il match del Franchi.