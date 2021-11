“Offerta choc”: Conte pronto all’offerta che la Juve non può rifiutare

Il Tottenham è a caccia di un difensore e per il prossimo mese di gennaio Antonio Conte avrebbe chiesto il difensore della Juve De Ligt.

Antonio Conte si è insediato da qualche settimana sulla panchina del Tottenham e sembrerebbe pronto ad una vera ‘rivoluzione’. Gli Spurs hanno evidenti lacune della fase difensiva ed il tecnico avrebbe chiesto un centrale per poter utilizzare al meglio la sua difesa a tre. Nel mirino ci sarebbe il difensore della Juve De Ligt.

Il centrale olandese piace molto al tecnico pugliese ed al dirigente degli Spurs Fabio Paratici, proprio uno dei protagonisti che portò l’ex Ajax in bianconero. Come riporta Football Insider il club inglese è pronto ad una mega offerta per il calciatore.

Tottenham, ecco l’offerta alla Juve per il colpo De Ligt

Il club bianconero è a caccia di nuove risorse per provare a rinforzarsi sul mercato ma senza dubbio non si priverebbe ‘a cuor leggero’ del calciatore. Per questo motivo Conte e Paratici stanno lavorando ai fianchi della proprietà per convincerli ad effettuare questo grande colpo.

In Inghilterra si parla degli Spurs pronti ad offrire 81 milioni di euro per il cartellino del calciatore, un’offerta altissima che sicuramente farebbe tentennare il club bianconero.