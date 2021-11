“Completo, non ha difetti”: Adani punta l’uomo chiave in vista di Inter-Napoli

Verso Inter-Napoli, una partita che diventa ancora più importante dopo la sconfitta di ieri del Milan. Adani punta il dito verso un giocatore in particolare

La Serie A ha ripreso il via ieri, dopo la sosta per le nazionale. I primi risultati del weekend hanno già dato delle chiavi di lettura interessanti, che aprono cosi la domenica con diverse partite che assumono un valore ancora più decisivo in ottica classifica. E cosi la vittoria della Juventus contro la Lazio, ma soprattutto quella della Fiorentina contro il Milan. I rossoneri sono caduti al Franchi sotto i colpi di un Vlahovic che è riuscito a stendere i rossoneri, ma soprattutto una squadra intera come quella viola che ha dimostrato di poter battere chiunque. Anche i primi della classe.

Ad avere, dunque, un ruolo ancora più importante nell’economia della classifica c’è di sicuro Inter-Napoli, match che a questo punto diventa cruciale per le parti alte della classifica. Gli azzurri hanno la possibilità di prendersi il primo posto in solitaria, mentre la squadra di Simone Inzaghi vincendo accorcerebbe sensibilmente su rossoneri e partenopei.

“Non ha difetti!”: Adani punta l’azzurro in vista di Inter-Napoli

E cosi la sfida di oggi, in programma alle 18, diventa in assoluto un match da seguire e che riserva diverse chiavi di letture, soprattutto per quelli che saranno i giocatori schierati in campo da Inzaghi e Spalletti. Possibile, infatti, che il match possa essere risolto da un episodio chiave, o magari da un determinato giocatore in grado di spostare gli equilibri sul campo.

Daniele Adani ha commentato proprio quella che sarà la partita di oggi, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ponendo l’attenzione su un azzurro in particolare: “Anguissa? Non è un recuperatore di palloni e basta, ma un calciatore completo in tutto. Anguissa non ha difetti, tiene la palla, copre. Ha una lucidità tattica che ha stupito tutti”, le parole di Adani.

Poi, andando nel sodo, l’ex difensore ha anche indicato i due giocatori che potrebbero risultati elementi chiave durante la partita: Insigne e Lautaro.