Tutto pronto per il fischio di inizio di Genoa-Roma, gara della tredicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 20:45.

Sta per iniziare Genoa-Roma, match della tredicesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 20:45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, esordio in Serie A in panchina per il neo allenatore della formazione rossoblù Shevchenko. La prima dell’ex calciatore di Serie A è contro la Roma di José Mourinho, decisa a cercare il riscatto. I giallorossi puntano alla vittoria esterna per recuperare terreno in classifica, ma dovranno fare a meno di diversi giocatori. Sarà un match complesso, come affermato dallo Special One in conferenza ieri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa-Roma, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Biraschi, Badelj, Sturaro, Rovella, Cambiaso; Galdames, Pandev. All.: Shevchenko.

A disposizione: Semper, Marchetti, Sabelli, Ghiglione, Ekuban, Touré, Hernani, Melegoni, Kallon, Buksa, Behrami, Bianchi.

LEGGI ANCHE >>> “Voleva farli prendere fuoco”: l’incredibile confessione su Balotelli

ROMA (4-4-2): Rui Patricio, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Ibanez; Zaniolo, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Shomurodov, Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Boer, Tripi, Smalling, Diawara, Bove, Darboe, Mkhitaryan, Carles Perez, Zalewski, Felix, Borja Mayoral.