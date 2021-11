Skrabb racconta vari aneddoti su Balotelli, con cui ha condiviso gli spogliatoi ai tempi del Brescia nella stagione 2019/2020.

La stagione non si è conclusa nel migliore dei modi: penultimo posto ed appena 5 reti. Al di fuori del campo però Mario Balotelli è riuscito comunque a divertirsi, spesso a discapito dei propri compagni. A fornire numerosi dettagli sui comportamenti tenuti negli spogliatoi dall’attuale punta dell’Adana Demirsport intenzionata a tornare in Nazionale è stato oggi Simon Skrabb (10 presenze con le Rondinelle in quell’anno), nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Expressen’.

Brescia, Skrabb racconta vari aneddoti su Balotelli

“Inseguiva i compagni con degli accendini e della lacca per capelli per far prendere loro fuoco. Era un po’ strano”. L’ex Inter e Milan, in ogni caso, fin da subito ha aiutato i nuovi arrivati ad integrarsi al meglio all’interno della squadra biancazzurra. “Mi ha aiutato un po’ con l’inglese. Nessuno lo parlava e lui sì ed è stato come un interprete per me. Devo dire che all’inizio era come se fosse una sorta di capitano per la squadra. Poi è arrivato il lockdown ed è un po’ sparito”.

Lo scoppio dell’emergenza pandemia ha poi stravolto la carriera di Skrabb, attualmente svincolato dopo l’esperienza vissuta al Brescia. “All’inizio – sono le parole del 26enne – è stato tutto incredibile per me. Quando sono arrivato è stato un inverno bellissimo, ho debuttato contro il Milan e ci siamo qualificati con la Finlandia all’Europeo. Poi è arrivato il Covid e tutto è cambiato”.