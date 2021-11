“Osimhen andava espulso”: Inter-Napoli nel caos, esplodono i tifosi

I tifosi commentano su ‘Twitter’ il secondo fallo commesso da Osimhen si danni di Ranocchia: caos in Inter-Napoli.

Il clima di tensione è palpabile in Inter-Napoli. I partenopei sono passati in vantaggio grazie al bel gol segnato da Zielinski al 17′, ma i nerazzurri riagguantano il pareggio con il rigore tirato e segnato da Calhanoglu al 25′. Ha raddoppiato poi Perisic al 44′. Victor Osimhen è stato, però, ammonito praticamente subito, dopo soli dieci minuti, e poco dopo ha rischiato di essere nuovamente ammonito per un fallo commesso in area di rigore su Ranocchia.

Inter-Napoli, scoppia la polemica dei tifosi per un presunto secondo giallo ad Osimhen

Osimhen ha rischiato molto quando, dopo essere stato già ammonito al 10′, ha commesso un secondo fallo rischioso in area di rigore nerazzurra ai danni di Andrea Ranocchia. Mancando il pallone, infatti, il centravanti del Napoli ha colpito il difensore avversario. Da qui sono nate le proteste dei tifosi sui social.

Su ‘Twitter’, perciò, il pensiero di molti tifosi è stato: “Osimhen graziato dal secondo giallo“. Certamente, adesso, l’attaccante, sempre più spesso richiamato anche da Spalletti, dovrà essere attento in ogni occasione di gioco potenzialmente ‘pericolosa’.