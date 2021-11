Aguero, triste botta e risposta tra Xavi e Nasri: il mistero si infittisce

Il mistero sul ritiro dal calcio di Aguero, dopo aver scoperto un’aritmia cardiaca, s’infittisce: Xavi smentisce Nasri.

Sergio Aguero solo pochi giorni fa è venuto a conoscenza di un’aritmia cardiaca. Samir Nasri, suo ex compagno di squadra, per questo motivo, ha dichiarato che il giocatore del Barcellona avrebbe ormai deciso di lasciare il calcio e ritirarsi definitivamente per non mettere a rischio la propria salute. Un’affermazione che, però, non solo non è stata confermata dall’attaccante ma che oggi è stata anche smentita da Xavi e dal vicepresidente del Barça.

Barcellona, Xavi smentisce l’ipotesi di addio al calcio di Aguero

Samir Nasri, che è stato compagno di Aguero al Manchester City, ha confermato l’addio al calcio ai microfoni di ‘Canal+’. Parole che evidentemente non sono particolarmente piaciute all’ambiente del Barcellona. È infatti prontamente arrivata la risposta di Xavi e del vicepresidente dei Blaugrana.

Il vicepresidente, Raya Ruste, dopo il match contro l’Espanyol (vinto dal Barcellona per 1-0), ha dichiarato a ‘Barça TV’: “Smentisco queste voci sul ritiro. Ci sono tre mesi di tempo per capire gli sviluppi dell’aritmia e capire come agire“. A queste parole si sono poi aggiunte quelle dello stesso Xavi, nuovo allenatore del Barça: “Io e Agüero siamo sempre in contatto, abbiamo parlato anche l’altro giorno. Ciò che è emerso non è vero. È tranquillo e faremo in modo che possa tornare a giocare a calcio“.