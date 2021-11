“Un mese di stop”: Spalletti trema, tegola pesantissima per il Napoli

Spalletti è nei guai. Il tecnico del Napoli potrebbe perdere Victor Osimhen per un mese a causa di una frattura allo zigomo.

Guai in vista per il Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico della SSC Napoli ha perso durante Inter-Napoli di oggi Victor Osimhen. L’attaccante azzurro si è fatto male ad un occhio durante uno scontro aereo con Milan Skriniar, difensore nerazzurro. Costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel secondo tempo, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

📌 Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. pic.twitter.com/NkQTIRRMQz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 21, 2021

Infortunio Osimhen: i tempi di recupero. Guai per Spalletti

Gli esami clinici sostenuti all’ospedale Niguarda di Milano hanno evidenziato dei problemi che rischiano di rovinare i piani di Spalletti.

Il giornalista di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ Carlo Alvino ha postato sul proprio profilo Twitter alcune novità circa le condizioni di Osimhen:

+++Osimhen frattura+++ si ipotizza un mese di stop — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 21, 2021

La stessa versione viene confermata anche da Marzo Azzi, giornalista de ‘La Repubblica’ che, sempre su Twitter afferma: “Zigomo rotto per Osimhen, non è ripartito con la squadra Napoli”. Insomma, il Napoli è ora alle prese con una bella gatta da pelare. Il centravanti nigeriano, qualora stesse fuori per un mese, potrebbe tornare nel 2022. E di mezzo c’è la Coppa d’Africa che resta ancora un’incognita…

Infortunio Osimhen: il comunicato del Napoli

“Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro. Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano”.