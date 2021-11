“Nemmeno in Serie C può giocare”: Roma, i tifosi sono furiosi

Genoa-Roma 0-0 al termine del primo tempo. I tifosi si scagliano contro Shomurodov ed attaccano sui social l’attaccante giallorosso.

Genoa-Roma è ferma sullo 0-0 al termine del primo tempo. La formazione di José Mourinho non riesce a sbloccare il risultato allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro la formazione di Shevchenko. Il match resta bloccato, senza reti e senza particolari occasioni da entrambi le parti. Non l’hanno presa bene, per il momento, i tifosi giallorossi.

Genoa-Roma, tifosi furiosi con Shomurodov

I supporters della formazione capitolina, dopo i primi 45 minuti di gioco, si sono riversati sui social network per esprimere tutto il proprio disappunto. Su ‘Twitter’ in tantissimi hanno puntato il dito contro Eldor Shomurodov. L’attaccante giallorosso, reo di aver sciupato una ghiotta occasione, è finito nel mirino della critica.

“Shomudorov non ha un livello nemmeno per la C d’Italia, è terribile, come può iniziare con Mourinho? Fallisce tutto! È incredibile!!”: scrive un utente. E poi ancora: “Shomurodov spreca un gol calciando la palla sulla luna”. Insomma, è chiaro. Ai tifosi non è andata proprio giù l’occasione sprecata nel primo tempo. Per loro, o almeno per una parte dei tifosi, è lui il peggiore della formazione di Mourinho.

