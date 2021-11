“Non basta”: Peng Shuai scomparsa, spunta un video ma il mistero continua

Spunta un nuovo video dalla Cina con la tennista Peng Shuai presente ad un evento pubblico. La WTA continua a non essere ancora convinta.

Il mondo dello sport continua a combattere raccogliendo consensi per la situazione della tennista cinese Peng Shuai. L’ex numero uno al mondo di doppio è scomparsa da alcune settimane, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e sono in tanti a chiedersi ‘che fine abbia fatto’. Negli ultimi giorni diverse stelle dello sport, del tennis e non solo, hanno twittato con l’hashtag #WhereIsPengShuai ed anche quotidiani importanti come Marca o L’Equipè hanno pubblicato la storia della tennista orientale.

Tutto è nato alcune settimane fa: la forte tennista aveva accusato di molestie sessuali sul proprio account Weibo Zhang Gaoli, ex membro del Governo cinese. Questa storia ha suscitato tante polemiche e la cancellazione del post social, ma dopo settimane di attesa la tennista è letteralmente scomparsa.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Peng Shuai, continua il mistero

Diverse personalità pubbliche, da Novak Djokovic a Roger Federer, si sono esposte pubblicamente per la Peng ed anche il presidente della WTA Steve Simon (Women Tennis Association) si è esposto pubblicamente mettendo addirittura in discussione i rapporti con Pechino. Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato di questa questione e l’intero mondo sta chiedendo alla Cina ‘Dove è finita Peng Shuai’. Sui social il giornalista Hu Xijin, molto vicino al Governo cinese, ha pubblicato delle foto ed un video con la tennista protagonista con un evento con bambini, ma la storia continua ‘a non convincere’. Addirittura, per ora nel mondo del tennis, ma non si esclude anche in altri settori, arrivano minacce di allontanarsi definitivamente dallo sport in Cina.

Al momento le prove dalla Cina per la presenza della Peng a questi eventi (in questi giorni e non con vecchi video) sembrano abbastanza convincenti, ma allo stesso tempo la tennista non sembra totalmente a suo agio in questi video e la WTA conferma che non ritiene queste prove sufficienti del benessere fisico e mentale dell’atleta. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità.