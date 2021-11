“Li recuperiamo”: Atalanta, Gasperini sorride in vista della Juventus

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini annuncia l’imminente rientro in squadra di Gosens e Hateboer: il punto in vista della Juventus.

Sono giorni intensi per l’Atalanta. Ora nel mirino c’è lo Young Boys: uno snodo cruciale per le speranze di qualificarsi alla prossima fase della Champions League. La Dea al momento ha 5 punti, a -2 dal Villareal secondo in classifica impegnato con il Manchester United primo: ecco perché domani sera la squadra di Gian Piero Gasperini dovrà approfittare dell’occasione, fare bottino pieno ed concretizzare il sorpasso.

Atalanta, imminente il rientro di Gosens e Hateboer

Sabato, poi, è in programma la sfida con la Juventus che potrebbe vedere il ritorno in campo di due giocatori fondamentali per il gioco del tecnico fermi da ormai diverse settimane. Si tratta di Robin Gosens e Hans Hateboer, le cui condizioni sono migliorate molto negli ultimi giorni. “Abbiamo svuotato l’infermeria: recupereremo Gosens forse già per sabato – sono le parole del tecnico in conferenza oggi – e a breve Hateboer. Da inizio stagione non era mai successo, ma in un momento di grande emergenza è venuta più forte la capacità di adattamento dei ragazzi. Così ci sentiamo più forti perché le partite si giocano in sedici ormai, le cinque sostituzioni hanno cambiato di molto l’utilizzo della rosa”.

Gasperini ha inoltre commentato le dichiarazioni di Frank Lampard, il quale in un’intervista concessa al ‘The Telegraph’ ha rivelato di studiare proprio il modello dell’Atalanta. “Sono degli attestati molto belli per me, è merito di questa squadra che in questi anni ha saputo ottenere ottimi risultati in modo convincente, con un impegno sempre maggiore. Vogliamo sempre cercare di migliorarci per raggiungere volta per volta risultati ancora migliori”.